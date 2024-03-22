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Haberler Keşfet Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:26

Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

Suyun önemi ve su tasarrufunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle Dünya Su Günü kutlanıyor. Dünyada su krizinin önüne geçmek, tasarrufu arttırmak ve kuraklığın önüne geçebilmek amacıyla her yıl uluslararası alanda kutlanıyor. 22 Mart Dünya Su Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Su Günü nedir, 22 Mart Dünya Su Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte anlamı ve önemi

Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden durum olduğunu vurgulamak amacıyla her yıl 22 Mart tarihinde kutlanıyor. Dünya Su Günü, küresel bir su krizinin yaklaşmakta olduğunu hatırlatıyor, bu krizin önlenmesi için su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için acil adımlar atılması gerektiği konusunda uyarıyor. Peki dünya su günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun ortalama 1,6 milyarlık kısmı güvenli ve temiz su kaynaklarına erişimde sorun yaşıyor. Yaklaşık 4 milyar insan ise yılda en az 1 ay boyunca ciddi su kıtlığı çekiyor. Bu durumu çözüme kavuşturmak ve suyun önemine vurgu yapmak için her yıl 22 Mart tarihinde Dünya Su Günü olarak kutlanır.

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Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanıyor.

Teklif ilk kez, 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993'ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Dünya Su Günü sosyal medyada çok rağbet gördü.

Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler bugünü, dünyadaki su kaynakları ile ilgili somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır. Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü'nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine ediyor. UN-Water, kurulduğu yıl olan 2003'ten bu yana Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük edecek BM kuruluşunu, etkinlik konusunu ve verilecek mesajları belirleme sorumluluğunu üstleniyor.

Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

22 MART SU GÜNÜ'NE ÖZEL NELER YAPILABİLİR?

Su tasarrufu günü ve sonrasında herkesin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:

Duş ve lavabo kullanımı sırasında gerekmediğinde musluğu kapatın.

Buharlaşma daha az olduğundan bitkileri sulamak için sabah saatlerini tercih edin.

Meyve ve sebzeleri yıkarken akan su yerine bir kap içerisinde hazırlanan sirkeli su kullanın.

Bahçede fıskiye ya da hortum yerine damla sulama sistemine yer verin.

Sızıntı yapan musluklar varsa tamir edin, muslukların bakımını düzenli olarak yaptırın ve su tasarrufu modelleri ile ilgili bilgi edinin.

İmkanınız varsa yağmur suyu hasadı yapın. Buradan elde edilen su; araba yıkama, bahçıvanlık ve benzer işlerde kullanılabilir.

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