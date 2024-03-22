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Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:26
Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…
Suyun önemi ve su tasarrufunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle Dünya Su Günü kutlanıyor. Dünyada su krizinin önüne geçmek, tasarrufu arttırmak ve kuraklığın önüne geçebilmek amacıyla her yıl uluslararası alanda kutlanıyor. 22 Mart Dünya Su Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Su Günü nedir, 22 Mart Dünya Su Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte anlamı ve önemi