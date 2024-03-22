Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü hangi tarihte, nasıl ortaya çıktı? Bugüne özel mesajlar…

Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden durum olduğunu vurgulamak amacıyla her yıl 22 Mart tarihinde kutlanıyor. Dünya Su Günü, küresel bir su krizinin yaklaşmakta olduğunu hatırlatıyor, bu krizin önlenmesi için su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için acil adımlar atılması gerektiği konusunda uyarıyor. Peki dünya su günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?