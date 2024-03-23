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Haberler Keşfet Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 12:40

Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, karanfilin kanser, Alzheimera sebep olan reaktif oksijen türlerini giderdiğini ve bu hastalıkların tedavisinde de potansiyel etkiye sahip olduğunu bildirdi.

Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...

Anavatanı Endonezya olan ve bitkinin kurutulmuş çiçek tomurcuğu olan karanfilin, baharat olarak tüm dünyada yaygın kullanıldığını, mutfakların yanı sıra parfüm ve kozmetik sanayinde de çokça yer aldığını ifade eden Gülçin, şöyle konuştu:

Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...

"Karanfilin radikal giderme özelliklerine, özellikle reaktif oksijen türleri üzerinde etkinliğine baktık. Karanfilin, gerçekten reaktif oksijen türlerini son derece iyi şekilde giderdiğini gözlemledik. Serbest radikaller ve reaktif oksijen türlerinin, kanser, Alzheimer, Parkinson ve diyabet gibi 100'e yakın hastalığa sebep olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu reaktif oksijen türlerini gideren maddeler veya bitkiler, aynı zamanda bu hastalıkların tedavileri için de potansiyel etkiye sahiptir."

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Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...

"KARANFİL AĞIZ SAĞLIĞINI KORUMADA DA BAKTERİLERE KARŞI OLDUKÇA ETKİLİ"

Gülçin, bünyesinde bol miktarda farklı antioksidan bileşiğe sahip mükemmel bitki karanfilin, çok kuvvetli antioksidan etkiye de sahip olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda karanfilin bazı hastalıkların patolojisiyle bağlantılı olan birçok enzimi inhibisyonunda (molekül) da kuvvetli etkileri bulunduğunu aktardı.

Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...

Karanfildeki özellikle öjenol molekülünün önemli olduğunu anlatan Gülçin, şunları kaydetti:

"Ejenol, günümüzde diş hekimliğinde ağrı kesici olarak kullanılır, zaten toplumda karanfilin ağrı kesici olduğu biliniyor. Eskiden büyüklerimiz 'karanfil çiğne diş ağrısı geçer' derdi. Karanfil ağız sağlığını korumada da bakterilere karşı oldukça etkili. Tomurcuğunu çiğnerseniz ağızda ferahlık ve istenilmeyen kokuların gittiğini hissedersiniz. Karanfilin tarihi geçmişi de var, eskiden padişahların huzuruna çıkanlara mutlaka karanfil çiğnetirlermiş. Bu Osmanlı'da uygulandığı gibi Batı'da da uygulanırmış."

Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...

Prof. Dr. Gülçin, karanfilin kullanıldığında çoğu hastalığa karşı pozitif etkiler gösterdiğini ifade ederek, kansere karşı mükemmel koruyucu etkisinin birçok bilimsel çalışmayla ispatlandığını, bunun yanı sıra diyabetle ilgili komplikasyonlara karşı çok iyi gelen karanfilin, gıdalara katıldığında bozulmayı önlediğini ve antibakteriyel etkiye sahip olduğunu bildirdi.

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