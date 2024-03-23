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Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
12:40
Dünyanın en önemli 5 bitkisinden biri seçildi! Tüketene hastalık uğramıyor: Beyne kalkan örüyor...
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, karanfilin kanser, Alzheimera sebep olan reaktif oksijen türlerini giderdiğini ve bu hastalıkların tedavisinde de potansiyel etkiye sahip olduğunu bildirdi.