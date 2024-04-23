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Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: "Öyle bir tehlikesi var ki..."
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
09:20
Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: "Öyle bir tehlikesi var ki..."
Uçurum kenarında bulunan Buffa di Perrero adlı bir konut, dünyanın "en yalnız evi" olarak biliniyor. Asıl ilginç olan şey, İtalya'nın bir dağına ve uçurumun kenarına inşa edilen bu evin neden orada olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu ev çok tehlikeli ve neredeyse ulaşması "imkansız" olduğu söyleniyor. Peki bu ev nasıl inşa edildi? İşte ayrıntılar...