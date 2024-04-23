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Haberler Keşfet Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: "Öyle bir tehlikesi var ki..."
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:20

Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: "Öyle bir tehlikesi var ki..."

Uçurum kenarında bulunan Buffa di Perrero adlı bir konut, dünyanın "en yalnız evi" olarak biliniyor. Asıl ilginç olan şey, İtalya'nın bir dağına ve uçurumun kenarına inşa edilen bu evin neden orada olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu ev çok tehlikeli ve neredeyse ulaşması "imkansız" olduğu söyleniyor. Peki bu ev nasıl inşa edildi? İşte ayrıntılar...

Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: Öyle bir tehlikesi var ki...

Çatısı çöktükten sonra eskiden dağcıların dinlenme yeri olan bu ev, artık kullanılamaz halde. Bu evin yıkıma uğramasına rağmen dikkat çekmesinin asıl nedeni ise aslında konumu.

Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: Öyle bir tehlikesi var ki...

Bu büyüleyici kulübe, İtalya'nın dağlarında yer alıyor ve "dünyanın en yalnız evi" olarak nitelendiriliyor. Mote Cristallo bölgesinde Dolomoit Dağları'nda dik bir kaya yüzeyinin kenarına oyulan ev görenleri şaşırtıyor.

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Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: Öyle bir tehlikesi var ki...

Ev, tuğla duvarları, eğimli çatısı, dört çerçeveli pencereleri ve çok sayıda kamp sandalyesi ile dikkat çekiyor.

Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: Öyle bir tehlikesi var ki...

Pek çok ziyaretçinin bu eve girmesi mümkün olmayan bu nesnelerin nasıl getirildiği ise gizemini koruyan önemli konu başlıklarından birkaçı.


Dünyanın en yalnız evinin sırrı! Neden orada olduğunu kimse bilmiyordu: Öyle bir tehlikesi var ki...

Dağcıların bile oldukça tehlikeli bir yol olarak nitelendirdiği bu eve yalnızca "bir halat merdiven" kullanarak erişilebiliyor. Bu nedenle bu noktaya, "evin nasıl inşa edilebileceği" konusunda önemli sorular var.


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