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Haberler Keşfet e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:19

e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sona yaklaşırken e okul sisteminin not girişine kapanıp kapanmadığı konusu öğrenci ve velilerin gündemine geliyor. Sömestr tatili öncesinde bu kapsamda "e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere karnelerin verileceği tarihten birkaç gün önce sisteme not girişi kapanıyor. Böylece karneler netleşmiş oluyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? İşte karne görüntüleme ve tüm detaylar.

e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

e-Okul sistemi ile karne not görüntüleme, devamsızlık bilgisi gibi öğrenciler birçok konuyu sorgulayabiliyor. İlk dönemin sonuna doğru karne günü yaklaşırken gerek öğrenci gerekse velilerin merak ettiği bir konu var ki o da "e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı?" sorusu olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere öğretmenlerin not girişleri karnelerden birkaç gün önce sona eriyor. Dönem sonunda sisteme giriş yoğunluğu nedeniyle bazen aksaklıklar da yaşanabiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı? İşte sistemde son durum.

e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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