e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, 1. Dönem not girişi kapandı mı? e-Okul VBS karne görüntüleme ile sisteme not girişi kapandı mı?

e-Okul sistemi ile karne not görüntüleme, devamsızlık bilgisi gibi öğrenciler birçok konuyu sorgulayabiliyor. İlk dönemin sonuna doğru karne günü yaklaşırken gerek öğrenci gerekse velilerin merak ettiği bir konu var ki o da "e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı?" sorusu olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere öğretmenlerin not girişleri karnelerden birkaç gün önce sona eriyor. Dönem sonunda sisteme giriş yoğunluğu nedeniyle bazen aksaklıklar da yaşanabiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı? İşte sistemde son durum.