Haberler Keşfet Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:12

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Asgari ücret zam oranı büyük bir merakla beklenirken emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. Bilindiği üzere Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17 ile 26'sında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle bu tarihler değişti. Peki Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi ne zaman? 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?