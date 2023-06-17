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Haberler Keşfet Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:12

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Asgari ücret zam oranı büyük bir merakla beklenirken emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. Bilindiği üzere Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17 ile 26'sında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle bu tarihler değişti. Peki Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi ne zaman? 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Peki Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi ne zaman? 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü;

17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2023 Haziran SSK ile BAĞKUR 4A, 4B, 4,C emekli maaşı ne zaman ödenecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

6 Haziran Kabine Toplantısı sonrası gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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