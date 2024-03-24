Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Tüm gördüklerinizi unutun...

Üç yıl süren özenli çalışmaların ardından Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 36 Osmanlı padişahının portrelerini yeniden canlandırdı. Bu titiz çalışmanın meyveleri, padişahların geleneksel olarak bilinen görüntülerini gölgede bıraktı ve izleyicilere yeni bir bakış açısı sundu.