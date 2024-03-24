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Haberler Keşfet Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Tüm gördüklerinizi unutun...
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 13:28

Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Tüm gördüklerinizi unutun...

Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarlarının gerçek yüzleri, tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı. İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren titiz çalışmalarının meyvesi olarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini ortaya çıkardı. Bu portreler arasında en dikkat çekici olanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli liderlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in, hafızalardaki imgelerinden oldukça farklı bir şekilde sunulması. İşte tarihin sayfalarından doğrudan fırlamış gibi duran Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Tüm gördüklerinizi unutun...

Üç yıl süren özenli çalışmaların ardından Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 36 Osmanlı padişahının portrelerini yeniden canlandırdı. Bu titiz çalışmanın meyveleri, padişahların geleneksel olarak bilinen görüntülerini gölgede bıraktı ve izleyicilere yeni bir bakış açısı sundu.

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Tüm gördüklerinizi unutun...

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