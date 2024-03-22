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Haberler Keşfet GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:47

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 22 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?

Bugün1350. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 1350. BÖLÜM

Tuğba yarışmaya veda mı edecek?

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GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da puanlama henüz sonlanmadığı için çeyrek altını kazanan gelin belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Yarışma henüz sonlanmadığı için 10 altın bileziğin sahibi gelin belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA'YA KİM VEDA EDECEK?

Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim puanlama sonuçlandığında belli olacak.

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