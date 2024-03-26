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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
13:13
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 puan durumu ile günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin belli oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Yeşim, Aleyna Damla ve Nuriye arasında birincilik mücadelesi haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinde 10 altın bileziği koluna takmak isteyen yarışmacılar kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için bugün de ter döktü. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...