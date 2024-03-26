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Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:13

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 puan durumu ile günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin belli oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Yeşim, Aleyna Damla ve Nuriye arasında birincilik mücadelesi haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinde 10 altın bileziği koluna takmak isteyen yarışmacılar kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için bugün de ter döktü. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

Gelinim Mutfakta 26 Mart puan durumu ile günün birincisi belli oluyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu ile bugünkü bölüme dair merak edilenler.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1352. BÖLÜM

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 26 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 26 MART PUAN DURUMU

26 Mart Salı puan durumu belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

YEŞİM-

ALEYNA-

DAMLA-

NURİYE-

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta dünün kazanan ismi Aleyna olmuştu.

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