Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Salı puan durumu

Gelinim Mutfakta 26 Mart puan durumu ile günün birincisi belli oluyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu ile bugünkü bölüme dair merak edilenler.