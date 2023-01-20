Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:42

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi puan durumu sonrası açıklanacak. Haftanın final bölümünde puan durumu yüksek olan birinci, en düşük puana sahip olan ise elenerek yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta 1075. Bölümde Zeynep'in sözleri Nurten Hanımı çileden çıkarıyor. Gülnaz Hanım, kaynanalar odasında yaşadıkları sonrası ağlıyor! Bunun üzerine Zeynep kaynanalara hitaben "Bunlar" kelimesini kullanınca ortalık karışıyor! İşte, 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi sorusunun yanıtı ve puan durumu tablosu