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Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:42

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi puan durumu sonrası açıklanacak. Haftanın final bölümünde puan durumu yüksek olan birinci, en düşük puana sahip olan ise elenerek yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta 1075. Bölümde Zeynep'in sözleri Nurten Hanımı çileden çıkarıyor. Gülnaz Hanım, kaynanalar odasında yaşadıkları sonrası ağlıyor! Bunun üzerine Zeynep kaynanalara hitaben "Bunlar" kelimesini kullanınca ortalık karışıyor! İşte, 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi sorusunun yanıtı ve puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta birinci olan gelin büyük ödülün sahibi oluyor. Yeni bölümde Zeynep'in sözleri Nurten Hanımı çileden çıkarıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte elenen ve birinci olan isim

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Ocak'ta çeyrek altını kazanan Rabia oldu. Rekabetli geçen günde çeyrek altını takarak Rabia haftanın finaline emin adımlarla ilerlemiş oldu. 20 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 1075. Bölüm Fragmanı yayında! Zeynep'in sözleri Nurten Hanımı çileden çıkarıyor!

Gülnaz Hanım, kaynanalar odasında yaşadıkları sonrası ağlıyor! Bunun üzerine Zeynep kaynanalara hitaben "Bunlar" kelimesini kullanınca ortalık karışıyor! Özellikle Nurten Hanım bu hitaba çok sert tepki gösteriyor!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA-

HATİCE-

ÖZLEM-

ZEYNEP-

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu
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