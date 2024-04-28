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Hakan Mengüç 'hayatınızı değiştirecek' formülü verdi: "Mutluluğu kendinize çekmek için..."
Giriş Tarihi: 28.04.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
09:03
Hakan Mengüç 'hayatınızı değiştirecek' formülü verdi: "Mutluluğu kendinize çekmek için..."
Fikirler ve hayaller, uygun şartlar altında beslendiğinde en iyi şekilde gelişir ve sonuç verir. Özellikle pozitif düşünmek önümüzdeki fırsatlara odaklanmamızda önemlidir. Ancak doğal olarak sadece hayal kurarak ve emek vermeden bir şeylere ulaşmak da mümkün değildir. Bu yazıda düşünce şeklimizin hayatımızdaki önemini inceleyeceğiz.