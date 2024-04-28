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Haberler Keşfet Hakan Mengüç 'hayatınızı değiştirecek' formülü verdi: "Mutluluğu kendinize çekmek için..."
Giriş Tarihi: 28.04.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:03

Hakan Mengüç 'hayatınızı değiştirecek' formülü verdi: "Mutluluğu kendinize çekmek için..."

Fikirler ve hayaller, uygun şartlar altında beslendiğinde en iyi şekilde gelişir ve sonuç verir. Özellikle pozitif düşünmek önümüzdeki fırsatlara odaklanmamızda önemlidir. Ancak doğal olarak sadece hayal kurarak ve emek vermeden bir şeylere ulaşmak da mümkün değildir. Bu yazıda düşünce şeklimizin hayatımızdaki önemini inceleyeceğiz.

Hakan Mengüç ’hayatınızı değiştirecek’ formülü verdi: Mutluluğu kendinize çekmek için...

Sadece düşünerek doğru ilişkiyi, zenginliği ve mutluluğu kendimize çekebilir miyiz? Bu sorunun cevabına çoğunlukla birbirinden zıt iki yaklaşım var. Bazılarımız düşünerek ve hayal kurarak, hiçbir çaba göstermeden her şeyi hayatımıza çekebileceğimize inanır. Diğer yandan, düşünmenin ve hayal etmenin tamamen anlamsız olduğunu ve hiçbir işe yaramayacağını savunanlar da vardır. Bu iki kutup arasında, çoğu zaman gerçek bir çözüme ulaşamayız.

Hakan Mengüç ’hayatınızı değiştirecek’ formülü verdi: Mutluluğu kendinize çekmek için...

Düşünmek ve hayal kurmak çok önemlidir. Tarihe iz bırakan büyük insanlar, genellikle zamanının önde gelen hayalcileridir. Kimsenin aklına getirmediği şeyleri düşünen, imkansızı isteyen ve herkes aksini söylese bile başaracağına inanan insanlardır. Ancak sadece hayal güçleriyle başarıya ulaştıklarını söylemek onlara haksızlık olur.

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Hakan Mengüç ’hayatınızı değiştirecek’ formülü verdi: Mutluluğu kendinize çekmek için...

Gece geç saatlere kadar çalıştıklarını, başarısız olsalar bile yıllarca pes etmediklerini, tüm olumsuz cevaplara karşı direnç gösterdiklerini ve sürekli yeni planlar geliştirdiklerini unutmamalıyız. Tüm bu çabalar, onları tarihin en etkili insanlarından biri yapmıştır.

Hakan Mengüç ’hayatınızı değiştirecek’ formülü verdi: Mutluluğu kendinize çekmek için...

BİR HAYALPERESTİN YOLCULUĞU
Örneğin, Leonardo da Vinci, hayatı boyunca sıra dışı hayaller kuran ve bu hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir zaman pes etmeyen bir dahi olarak tarihe geçmiştir. O, sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir mucit, mühendis, anatomist ve bilim insanıydı. Zamanının çok ötesindeki tasarımlarıyla, kendi yaşadığı çağda birçok kişi tarafından sadece bir hayalperest olarak görülse de, Leonardo asla vazgeçmedi.

Hakan Mengüç ’hayatınızı değiştirecek’ formülü verdi: Mutluluğu kendinize çekmek için...

Leonardo'nun aklında sürekli olarak yeni fikirler ve yenilikler vardı. O, uçan makineler, sıra dışı araçlar ve çeşitli mekanik aletler gibi birçok icadı tasarladı. Ancak bu fikirler o kadar ileri düzeydeydi ki, çoğu zaman çağdaşları tarafından anlaşılamadı.

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