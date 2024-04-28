Hakan Mengüç 'hayatınızı değiştirecek' formülü verdi: "Mutluluğu kendinize çekmek için..."

BİR HAYALPERESTİN YOLCULUĞU

Örneğin, Leonardo da Vinci, hayatı boyunca sıra dışı hayaller kuran ve bu hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir zaman pes etmeyen bir dahi olarak tarihe geçmiştir. O, sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir mucit, mühendis, anatomist ve bilim insanıydı. Zamanının çok ötesindeki tasarımlarıyla, kendi yaşadığı çağda birçok kişi tarafından sadece bir hayalperest olarak görülse de, Leonardo asla vazgeçmedi.