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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:08
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?
Halka arz takvimi 2024 Mart ayı itibarıyla yatırımcının gündeminde. Yeni bir şirketin SPK başvurusu onaylandı. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka açılıyor. Bu noktada şirketin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, lot sayısı gündemdeki yerini almış durumda. Peki; bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler? İşte, güncel takvim...