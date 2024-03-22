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Haberler Keşfet GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:08

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?

Halka arz takvimi 2024 Mart ayı itibarıyla yatırımcının gündeminde. Yeni bir şirketin SPK başvurusu onaylandı. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka açılıyor. Bu noktada şirketin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, lot sayısı gündemdeki yerini almış durumda. Peki; bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler? İşte, güncel takvim...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?

Halka arz olacak şirketler Mart ayının son haftasında takip edilmeye devam ediyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar şirketlerin lot sayısıyla birlikte halka açıklık oranıyla da ilgileniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile duyurulan bilgilerle talepler toplanmaya başlıyor. İşte, 2024 Mart ayı halka arz takvimi...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan bir yeni şirke halka arza çıkıyor. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka açılıyor.

İşte, detaylar...

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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?

ENTERRA HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. 369,565,717 lotla halka arza çıkacak Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. hisse fiyatı 10 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?

TASLAK HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?

  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

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