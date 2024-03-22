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Haberler Keşfet RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan'a özel derlendi!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:03

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan'a özel derlendi!

Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları için o mübarek gün sonunda geldi. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda paylaşılmaya başlandı. Mübarek günün geldiğini haber vermek isteyenler On bir ayın sultanı Ramazan ayı temalı mesajları sevdiklerine gönderiyor. Müminler Ramazan ayına özel Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri ile mesajlarını zenginleştiriyor. İşte 22 Mart 2024 resimli, resimsiz, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve cuma günü sözleri…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan’a özel derlendi!

Cuma gününün maneviyatından faydalanmak isteyenler camilerin yolunu tutarken bir taraftan da mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayını yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak ve Allah'ın takdirini kazanmak isteyen vatandaşlar Ramazan'a uygun cuma mesajları ile mesajlarını süslüyor. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan’a özel derlendi!

RAMAZANA ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024
Ya Rabbi bu mübarek Ramazan ve Cuma günü hürmetine: Sana açılan elleri, Sana yönelen gönülleri, Sana bükülen boyunları, Sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme Allah'ım.

"Mübarek Ramazan ayının ilk Cuma'sında Rabbim, rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket versin inşallah."

"Rahmet ve bereketin bol olduğu bu kutsal Ramazan ayının Cuma gününde dualarınızın kabul olmasını diliyoruz.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan’a özel derlendi!

EN YENİ CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan’a özel derlendi!

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Dualı, hadisli, en yeni Cuma mesajları Ramazan’a özel derlendi!

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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