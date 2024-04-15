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Haberler Keşfet İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 22:49

İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

Sağlıklı, pürüzsüz, ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Herkes kusursuz bir cildin hayalini kurar. Cilt lekeleri, sivilceler, yaşlanmaya bağlı kırışıklıklar ya da sarkmaların tamamen önüne geçmek mümkün olmasa da doğru bir cilt bakımı ile yaşlanmayı geciktirebilir ve lekelerin azalmasını sağlayabilirsiniz. İşte bu noktada 'Tıbbın babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bundan tam bin yıl öncesine dayanan birçok farklı güzellik tüyosundan faydalanabilirsiniz. Bazı kaynaklara göre Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrının da İbn-i Sina'nın yüzyıllık güzellik reçetesinde olduğu söyleniyor! İşte, İbn-i Sina'nın cilt bakım tüyoları...

İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran ve Altın Çağ'ın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen önerileriyle birçok derde derman olmaya devam ediyor.

İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

''Polimerik erken tıbbın babası" olarak bilinen İbn-i Sina'nın, hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunuyor.

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İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

Sık sık bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı tavsiyeleriyle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, cilt bakımı ve güzellik üzerine tüyolar vermeyi de ihmal etmedi.

İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

İbn-i Sina, sağlıklı bir cilt için temizlik, nemlendirme ve doğal ürünlerin kullanımına dayalı bir cilt bakımı yapılması tavsiyesinde bulunuyor.

İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

Hatta ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın güzelliği de İbn-i Sina reçetesine dayandırılıyor.

İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllık cam cilt reçetesi ile güzellik sırları...

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