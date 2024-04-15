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İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
22:49
İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor
Sağlıklı, pürüzsüz, ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Herkes kusursuz bir cildin hayalini kurar. Cilt lekeleri, sivilceler, yaşlanmaya bağlı kırışıklıklar ya da sarkmaların tamamen önüne geçmek mümkün olmasa da doğru bir cilt bakımı ile yaşlanmayı geciktirebilir ve lekelerin azalmasını sağlayabilirsiniz. İşte bu noktada 'Tıbbın babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bundan tam bin yıl öncesine dayanan birçok farklı güzellik tüyosundan faydalanabilirsiniz. Bazı kaynaklara göre Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrının da İbn-i Sina'nın yüzyıllık güzellik reçetesinde olduğu söyleniyor! İşte, İbn-i Sina'nın cilt bakım tüyoları...