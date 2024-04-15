İbn-i Sina’nın yüzyıllık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! Cildi resmen cam gibi yapıyor

Hatta ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın güzelliği de İbn-i Sina reçetesine dayandırılıyor.

İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllık cam cilt reçetesi ile güzellik sırları...