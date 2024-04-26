Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:14

İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

Kişiliğimizi ele veren farklı etkenler vardır. Örneğin vücut dilimiz, kullandığımız kelimeler ve hatta görünüşümüz ve kan grubumuzun kişiliğimiz üzerinde etkileri bulunduğu söylenilmektedir. Buna karşın oldukça kişisel bir şey olan imzamız da kişiliğimiz hakkında önemli bilgiler verebilir.

İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

Bu makaleyi okumaya başlamadan önce boş bir kağıt parçası alın ve imzalayın. Hazırsanız analize başlıyoruz!

İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

İmza analizinizin kişiliğiniz hakkında söyleyeceği çok şey olabilir. Science of People'ın baş araştırmacısı Vanessa Van Edwards sizler için anlattı. Hatta bu makaleyle birlikte analiz pratiği yapmak için arkadaşlarınızdan veya meslektaşlarınızdan bazı imzalar alabileceğinizi söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

İMZA BİLİMİ

İmzanızda birkaç ipucuna bakılması gerektiğini söyleyen Edwards, bu ipuçlarının kişilik özelliklerinin simgeleri olduğunu söylüyor. Ancak imza biliminin doğruluğu ile ilgili şüpheler olduğunu vurgularken bazı çalışmaların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu söylüyor.

İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

Bu alanda hala çok daha fazla araştırma yapılması gerekse de, bu ipuçlarından bazılarını gerçekten işinize yarayabilir.

İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

1.İPUCU: AÇI

İmzanızın açısı çok şey anlatır. Tamamen boş bir kağıt parçasını imzaladığınızda görünmez çizgileri takip ettiniz mi?

SON DAKİKA