İmzanız kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Özgüvenli misiniz yoksa içe kapanık mı?

İMZA BİLİMİ

İmzanızda birkaç ipucuna bakılması gerektiğini söyleyen Edwards, bu ipuçlarının kişilik özelliklerinin simgeleri olduğunu söylüyor. Ancak imza biliminin doğruluğu ile ilgili şüpheler olduğunu vurgularken bazı çalışmaların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu söylüyor.