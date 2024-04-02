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İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
14:07
İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. BKM'nin Kanal D için çektiği yeni dizisi İnci Taneleri Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'yı başrollerinde buluşturuyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren adından sıkça söz ettiren yapım Ramazan sebebiyle dans sahnelerine ara vermişti. Senaryosunu usta kalem Yılmaz Erdoğan yazdığı dizinin izleyicilerine kötü haber geldi. Üst üste ekranlarda olmayacak.