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Haberler Keşfet İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:07

İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. BKM'nin Kanal D için çektiği yeni dizisi İnci Taneleri Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'yı başrollerinde buluşturuyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren adından sıkça söz ettiren yapım Ramazan sebebiyle dans sahnelerine ara vermişti. Senaryosunu usta kalem Yılmaz Erdoğan yazdığı dizinin izleyicilerine kötü haber geldi. Üst üste ekranlarda olmayacak.

İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!

Kanal D ekranlarında her perşembe günü yeni bölümleri yayınlanan İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek.

İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden ekrana yansıtılan yapım son olarak 10. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu.

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İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!

Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri ve Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in başına gelenlerin anlatıldığı yapımın bu hafta ekrana gelecek bölümü yetişmedi.

İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak.

İnci Taneleri hakkında şaşırtan karar: Üst üste ekranlarda olmayacak!

Dizinin gelecek hafta seyircisiyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak.

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