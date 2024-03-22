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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:00
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi
Geçtiğimiz hafta başlayan ve devam eden sağanak yağışlar bu hafta da devam edecek. Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun genelini etkisi altına alan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Uzun süre barajlardaki su seviyesi endişe verici seviyedeyken yağışlarla birlikte mega kentlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte 22 Mart baraj doluluk oranları