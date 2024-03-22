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Haberler Keşfet İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:00

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

Geçtiğimiz hafta başlayan ve devam eden sağanak yağışlar bu hafta da devam edecek. Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun genelini etkisi altına alan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Uzun süre barajlardaki su seviyesi endişe verici seviyedeyken yağışlarla birlikte mega kentlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte 22 Mart baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

İSKİ resmi sayfasında her gün baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda birçok barajda tüm suyun çekildiğini ve endişe verici seviyelerde bir kuraklık hâkim olduğunu görüşmüştük. Yağışlarla birlikte endişeler ortadan kalktı. İşte İstanbul'da baraj doluluk seviyeleri

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI || 22 MART 2024

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 22 Mart Cuma itibarıyla yüzde 79.72olarak ölçüldü.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 70,11

Büyükçekmece: 75,65

Darlık: 86,24

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

Elmalı: 89,38

Istrancalar: 66,46

Kazandere: 75,33

Pabuçdere: 73,7

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

Sazlıdere: 58,96

Terkos: 82,09

Ömerli: 88,68

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