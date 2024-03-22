İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Mart 2024: Alibey, Ömerli, Elmalı... İSKİ ile barajlardaki doluluk seviyesi

İSKİ resmi sayfasında her gün baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda birçok barajda tüm suyun çekildiğini ve endişe verici seviyelerde bir kuraklık hâkim olduğunu görüşmüştük. Yağışlarla birlikte endişeler ortadan kalktı. İşte İstanbul'da baraj doluluk seviyeleri