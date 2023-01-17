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Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:16

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Kış mevsiminin ortasında kar yağışı için bekleyiş sürüyor. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu henüz yanıt bulamadı. Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kar yağışı tarihi merak ediliyor. Özellikle İstanbul'un barajların doluluk oranı düşerken yağmur ve kar yağışının olmadığı bu ortamda her hafta yüzde birlik düşüş yaşanıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK, BU HAFTA YAĞAR MI?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Yağmurun, daha çok hafif ve uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Barajlardaki doluluk yüzde 30'un ortasına kışın ortasında düştüyse ciddi bir problemimiz var demektir. Bu problemin daha ne kadar kötüye gidip gitmeyeceğini önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2021 yılında da çok benzer bir durumdaydık. Barajlarda bundan daha az su vardı. Sonrasında 15 Ocak civarı ciddi ve yoğun yağışlar başladı ve o barajları kurtardı. İnşallah yine öyle bir durum olur. Öyle bir durum olmayacak olursa çok ciddi bir problem bizi bekliyor. Bugün itibariyle yüzde 31 civarında barajların doluluğu ve her hafta en az yüzde 1 düşüyor diye bakalım. Çok ciddi yağış gelmeyecek olursa 1-2 haftaya kadar yüzde 30'un altına düşeriz. Biraz yağış bekliyoruz, o İstanbul'un barajlarına biraz su getirebilir" dedi.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

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