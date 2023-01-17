Kış mevsiminin ortasında kar yağışı için bekleyiş sürüyor. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu henüz yanıt bulamadı. Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı