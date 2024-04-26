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İstanbul'da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan'da o yollar trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:32
İstanbul'da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan'da o yollar trafiğe kapatılacak
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği tur kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarını duyurdu. Pazar günü seyahat edecek İstanbullular belirli saatler arasında o yolları kullanamayacak.