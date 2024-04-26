İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan’da o yollar trafiğe kapatılacak

VALİLİK AÇIKLADI: İŞTE PAZAR GÜNÜ KAPALI YOLLAR...

Saat 07.00 itibarıyla;

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım Arası)

Çatladıkapı Işıklardan Sultanahmet Meydan Arası;

Üçler Sokak ve Buna Bağlanan Cadde ve Sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde ve Sokaklar

Aksakal Caddesi ve Buna Bağlanan Cadde ve Sokaklar