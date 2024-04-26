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Haberler Keşfet İstanbul'da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan'da o yollar trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:32

İstanbul'da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan'da o yollar trafiğe kapatılacak

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği tur kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarını duyurdu. Pazar günü seyahat edecek İstanbullular belirli saatler arasında o yolları kullanamayacak.

İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan’da o yollar trafiğe kapatılacak

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı 28 Nisan Pazar günü şehrin belirli bölgesinde gerçekleşecek. Arabaları ile yola çıkmaya hazırlanan ve hafta sonu planı yapan Megakent sakinleri alternatif yollara yöneltilecek. İşte, Valilik tarafından açıklanan kapalı yollar:

İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan’da o yollar trafiğe kapatılacak

59. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BU PAZAR!

Uluslararası adıyla Tour of Türkiye olarak bilinen Türkiye Bisiklet Turu'nun 59'uncusu gerçekleşiyor. Turun İstanbul etabı 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

Yol bisikleti etap yarışında uluslararası birçok sporcu ağırlanacak. Yarışın gerçekleşeceği noktada bazı yollar traiğe kapatılacak.

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İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan’da o yollar trafiğe kapatılacak

VALİLİK AÇIKLADI: İŞTE PAZAR GÜNÜ KAPALI YOLLAR...

Saat 07.00 itibarıyla;

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım Arası)

Çatladıkapı Işıklardan Sultanahmet Meydan Arası;

Üçler Sokak ve Buna Bağlanan Cadde ve Sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde ve Sokaklar

Aksakal Caddesi ve Buna Bağlanan Cadde ve Sokaklar

İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan’da o yollar trafiğe kapatılacak

Üsküdar:

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola Katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Karayolu Güney Yola Katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney Yola katılım kapalı olacaktır.

İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Valilik açıkladı: 28 Nisan’da o yollar trafiğe kapatılacak

Kadıköy:

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy İstikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacaktır.

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

Üsküdar İstikametini Kullanacak Sürücüler Nuhkuyusu Caddesini Kullanabilir.

D-100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.

Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu Kullanabileceklerdir.

Büyükyalı Caddesinden Gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecektir

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