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Haberler Keşfet Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:53

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

Usta sanatçı Kadir İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili "Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı. Kadir İnanır'ın doktorları da hastane önünde önemli açıklamalar yaptı...

DHA
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

Usta sanatçı Kadir İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğum bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum..." Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ile Kadir İnanır'ın tedavisini gerçekleştiren doktorlar da açıklamalarda bulundu.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

"SAĞ TARAFINDA BİR FELÇ VARDI, ŞUURU KAPALIYDI"

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır, hastanemize 112 ambulansıyla geldi. İlk geldiği andan İtibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktorumuz girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında bir felç vardı. Şuuru kapalıydı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz, beyin cerrahisi arkadaşlarla birlikte anestezi doktorlarımızın da entübasyonu sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. Tıkalı damardaki pıhtı alındı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama | Video

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

Beynin beslenmesi sağlandı. Şimdi işlemden sonra çekilen MR görüntülemelerinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı doğal olarak. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar, yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak. İşlem çok başarılı çünkü" dedi.

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