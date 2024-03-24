Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum..." Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ile Kadir İnanır'ın tedavisini gerçekleştiren doktorlar da açıklamalarda bulundu.