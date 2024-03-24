Haberler
Keşfet
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
16:53
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden felç ve pıhtı açıklaması!
Usta sanatçı Kadir İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili "Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı. Kadir İnanır'ın doktorları da hastane önünde önemli açıklamalar yaptı...