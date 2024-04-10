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Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:54
Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!
Tüyleri diken diken eden olay İzmir Ödemiş'te meydana geldi. Evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Katilin ise kısa süre önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşı ile eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi.