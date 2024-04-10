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Haberler Keşfet Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:54

Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!

Tüyleri diken diken eden olay İzmir Ödemiş'te meydana geldi. Evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Katilin ise kısa süre önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşı ile eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi.

DHA
Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!


Kanlı olay dün akşam saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta yaşandı… Evine giden 45 yaşındaki Fuat Kök 45, motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu.

Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!

Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök'e 'Karım sana emanet' dediği, daha sonra da karısı ile Kök'ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü.

Karım sana emanet deyip hapse girdi: Yasak aşkı öğrenince öyle bir şey yaptı ki!

M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor...

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