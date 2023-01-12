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Haberler Keşfet KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 16:49

KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

KGF esnaf kredisi müjdesi sonrası başvuru şartları, faiz oranı ve vade süresi gibi birçok detay vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken ise "KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir, faiz oranları ve vade süresi nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Kredi Garanti Fonu paketi açıklamasında esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacağını duyurmuştu. İşte KGF destekli kobi ve esnaf kredisi detayları!

KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu KGF kapsamında esnaf ve kobilere sağlanacak 250 milyar TL'lik finansman desteğini yani kredi paketinin detaylarını duyurdu. Bu noktada ise "KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir, faiz oranları ve vade süresi nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alırken vatandaşlar, KGF kredisi faiz oranları ve vade süresi gibi detaylar merak konusu haline geldi. İşte esnaf ve kobilere sağlanacak kredi destek paketinin detayları.

KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

SON DAKİKA: KGF KREDİ PAKETİ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detayları belli oldu. Esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlayacak pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alıyor. Böylece EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi, Yatırım Destek Paketleri Lansmanı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Nebati, KGF Paketine ilişkin, "Firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz." dedi. Bakan Nebati, kefalet oranının ise asgari ücret 70 olarak uygulanacağını bildirdi.

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KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

KGF KREDİ PAKETİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak.

En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

KGF esnaf kredisi MÜJDELENDİ! 250 milyar TL... KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

PAKET 4: İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.

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