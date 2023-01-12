KGF esnaf kredisi müjdesi sonrası başvuru şartları, faiz oranı ve vade süresi gibi birçok detay vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken ise "KGF destekli esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir, faiz oranları ve vade süresi nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Kredi Garanti Fonu paketi açıklamasında esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacağını duyurmuştu. İşte KGF destekli kobi ve esnaf kredisi detayları!