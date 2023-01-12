SON DAKİKA: KGF KREDİ PAKETİ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detayları belli oldu. Esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlayacak pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alıyor. Böylece EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi, Yatırım Destek Paketleri Lansmanı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Nebati, KGF Paketine ilişkin, "Firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz." dedi. Bakan Nebati, kefalet oranının ise asgari ücret 70 olarak uygulanacağını bildirdi.