Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.