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Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
16:44
Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!
İzleyenleri ekrana bağlayan Kırımlı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Ali Barkın gibi isimler yer alıyor. Peki, Kırımlı filmi konusu nedir? Kırımlı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar.