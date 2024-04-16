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Haberler Keşfet Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:44

Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kırımlı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Ali Barkın gibi isimler yer alıyor. Peki, Kırımlı filmi konusu nedir? Kırımlı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar.

Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

Kırımlı filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Yönetmen Burak Arlıel tarafından beyazperdeye taşınan film Sovyet Rusya yönetimi altındaki Kırım'da yaşayan Türklerin hikayesini anlatıyor. Peki, Kırımlı filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kırımlı filmi yönetmeni ve film hakkında merak edilen her şey.

Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

KIRIMLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kırımlı, Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek 2014 yılında beyazperdeye uyarlanan Kırımlı'da, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor.

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Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı.

Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.

Kırımlı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni ve özeti!

KIRIMLI FİLMİ OYUNCU KADROSU

• Murat Yıldırım: Sadık Turan

• Selma Ergeç: Maria Koseckhi

• Ali Barkın: Halil

• Baki Davrak: Bauer

• Bülent Alkış: Mustafa

• Joshy Peters: Schultz

• Suavi Eren: Gestapo

• Gülçin Santırcıoğlu: Anette

• Burç Kümbetlioğlu: Kılıçbay

• Emre Şen

• Servet Bulut Bostan

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