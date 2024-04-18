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Haberler Keşfet Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:47

Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Uzmanlar oldukça sık kullanılan bu yöntem konusunda uyarıyor. Zaman zaman hepimizin kullanmak zorunda kaldığı halka açık tuvaletlerde hijyenden şüphe edenler klozetin üzerini peçete ile kaplıyor. Ancak uzmanlar bunun kaçınılandan çok daha büyük bir sağlık sorununa yol açabileceğinin altını çizdi.

Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Halka açık tuvaletlerdeyken mikroplardan korunmak için yaptığımız ilk şeylerden biri, klozete tuvalet kağıdı sermek olabilir. Ancak uzmanlara göre bu, hijyenik olma amacını taşısa da aslında gereksiz bir davranış. Çünkü klozetler genellikle bakteri barındırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarını taşıma konusundaki risklerinin oldukça düşük olduğunu gösterdi.

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Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Elbette, bu durum klozetlerin tamamen bakterisiz olduğu anlamına gelmez. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz aslında bir tür koruyucu bariyer görevi görür.

Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Gerçekten de, insanlar umumi tuvaletlere girdiklerinde genellikle ilk olarak sifonu çekerler ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdı yerleştirirler. Ancak bu, aslında daha fazla bakteri bulaşma riskini artırabilir.

Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Sifonun çekilmesiyle, tuvaletteki bakteriler havaya ve etrafındaki yüzeylere yayılabilir. Bu da daha fazla bulaşma riski oluşturabilir.

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