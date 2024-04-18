Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...

Halka açık tuvaletlerdeyken mikroplardan korunmak için yaptığımız ilk şeylerden biri, klozete tuvalet kağıdı sermek olabilir. Ancak uzmanlara göre bu, hijyenik olma amacını taşısa da aslında gereksiz bir davranış. Çünkü klozetler genellikle bakteri barındırmayacak şekilde tasarlanmıştır.