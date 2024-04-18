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Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:47
Klozeti kullanırken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar özellikle uyardı...
Uzmanlar oldukça sık kullanılan bu yöntem konusunda uyarıyor. Zaman zaman hepimizin kullanmak zorunda kaldığı halka açık tuvaletlerde hijyenden şüphe edenler klozetin üzerini peçete ile kaplıyor. Ancak uzmanlar bunun kaçınılandan çok daha büyük bir sağlık sorununa yol açabileceğinin altını çizdi.