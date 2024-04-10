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Haberler Keşfet Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 14:01

Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...

Sosyal medyada gündemden düşmeyen Koreli kadınların güzellik sırları paylaşım rekorları kırıyor. Lekesiz, pürüzsüz ve canlı ciltleriyle ışıl ışıl parlayan Koreli kadınlar, bulundukları yaştan daha genç görünmeleriyle gündemde. Peki, nasıl? İşte, 10 yaş daha genç gösteren cilt bakım rutini…

Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...

Korelilerin 10 yaş daha genç görünmelerinin nedeni cilt bakım rutinlerinde saklı. Güzellik sırları, birçok ülkede rutin bakımlar arasına girmeyi başardı. Günlük bakımınızda yapacağınız birkaç değişiklikle siz de ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte, o ipuçları:

Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...

1. GÜNEŞ KORUYUCU KREM VE TERMAL SU

Koreli kadınların genç yaştan başladıkları ilk alışkanlık güneş koruyucu krem kullanmak oluyor. Çocukluklarından itibaren kullandıkları kremle ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden koruyorlar.

Güneş lekeleri, renk eşitsizliği ve daha görünür zararlar almadan güneş ışınlarının önüne geçen Koreli kadınlar, her daim yanlarında taşıdıkları termal suyla da ciltlerinin nemli kalmasını sağlıyorlar.

Lekesiz bembeyaz ciltlerinin sırrı işte bu.

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Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...

2. BAKIM ÜRÜNLERİ BUZDOLABINA!

Cilt bakım ürünlerini buzdolabında saklamak veya bekletmek rutinin bir parçası. Bu yöntemle ciltlerini ferahlatmanın yanı sıra kırışıklıkların önüne geçiyorlar.

Ancak dolaptan çıkan ürünleri kullanırken de cilde hassas davranmak oldukça önemli.

Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...

3. PİRİNÇ SUYU MUCİZESİ

Kültürlerinde birçok yerde olan pirinç cilt bakım rutinlerine de girmiş durumda. Koreli kadınlar yüzlerini pirinç suyuyla yıkıyor.

Pişirmiş oldukları pirincin suyunu ayırarak bakım yapan Koreliler, bunu zararlı güneş ışınlarından korunmak adına uyguluyor. Öte yandan bu uygulamanın cildi yatıştırıp gençleştirdiği de söyleniyor.

Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! İşte 50 yaşında bile 25 yaşında gözükmelerinin sebebi...

4. AĞIZ GERME HAREKETİ

Yüz yogası kavramının cilt bakım rutinlerine dahil olmaya başladığı şu günlerde ağız germe gibi basit bir işlemle cildi esnetmek mümkün.

A, E, I, O, U harflerini abartılı bir şekilde söyleyerek ciltteki kan dolaşımını artırabilir, cildinizi aydınlatabilir ve kırışıklıkları azaltabilirsiniz.

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