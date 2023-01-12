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Haberler Keşfet KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:36

KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

KPSS 2023/3 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM, 6-11 Ocak tarihleri aralığında adayların tercihlerini aldı. Bu kapsamda ise "KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; yerleştirmeler adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilecekler. Peki, KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurularında şimdi gözler KPSS 2023/3 tercih sonuçları açıklamasında. ÖSYM tarafından alınan tercihlerin ardından geri sayım başladı. Sonuçlar Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından alınacak. Şimdilerde ise "KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları öne çıkan konu başlıkları arasında. İşte KPSS 2023/3 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

KPSS-2023/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamladı.

KPSS tercih sonuçları tarihine ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

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KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

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