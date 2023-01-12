Haberler Keşfet KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:36

KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2023/3 sonuçları TIKLA SORGULA!

KPSS 2023/3 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM, 6-11 Ocak tarihleri aralığında adayların tercihlerini aldı. Bu kapsamda ise "KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; yerleştirmeler adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilecekler. Peki, KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar.