KPSS 2023/3 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM, 6-11 Ocak tarihleri aralığında adayların tercihlerini aldı. Bu kapsamda ise "KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; yerleştirmeler adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilecekler. Peki, KPSS-2023/3 tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar.