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Haberler Keşfet Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:11

Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan'a konuk oluyor. Türkiye, Macaristan'ın ardından Avusturya ile hazırlık maçı oynamaya hazırlanıyor. Puskar Arena'da oynanacak Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne maçı gibi sorular taraftarların gündeminde. Maçın canlı yayın kanalı ve saati noktasında araştırmalarına odaklanan futbol severler Arda Güler, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin bulunduğu aday kadroyu da takip ediyor. Peki; milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte, Macaristan Türkiye maçı muhtemel 11'ler…

Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

Milli araya çıkan futbolcular ay-yıldızlı forma ile hazırlık maçlarını değerlendirecek. Teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki kırmızı beyazlılar EURO 2024 elemeleri ardından Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarına odaklandı. Macaristan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saati heyecanlı müsabakayı takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki; Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar…

Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 hazırlık maçlarına hazırlanan Türkiye, Macaristan ile karşılaşıyor. Budapeşte'de yer alan Puskar Arena'da oynanacak karşılaşma 22 Mart Cuma günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak.

Mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

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Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Takımın heyecanlı karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

22 Mart Cuma:

TSİ 22.45 Macaristan-Türkiye (Puskas Arena)

26 Mart Salı:

TSİ 22.45 Avusturya-Türkiye (Ernst Happel)

Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı

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