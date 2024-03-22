Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 hazırlık milli maç saati ve canlı yayın kanalı

Milli araya çıkan futbolcular ay-yıldızlı forma ile hazırlık maçlarını değerlendirecek. Teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki kırmızı beyazlılar EURO 2024 elemeleri ardından Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarına odaklandı. Macaristan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saati heyecanlı müsabakayı takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki; Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar…