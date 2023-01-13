Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

Bir gece Işın Karaca'ya, dört ay Serdar Ortaç'a vokal yaptı. 2000 yılında Parkorman'da verdikleri bir konserde Harem adlı müzik grubuna katıldı; bu grupla Çırağan Sarayı'nda bulunan 'Q Jazz Bar' adlı kulüpte konserler verdi. Bir süre sonra Harem'den ayrıldı; darbukayla DJ ritimlerini karıştıran ve sekiz kişiden oluşan Turkish Delight adlı müzik grubunu kurarak solistliğini yaptı.

2002 yılında kendi adını verdiği Nez adlı ilk albümünü çıkaran Nez, Turkish Delight, Sakın Ha ve Her Şey Boş adlı şarkıları ve kalça dansı yaptığı kliple popüler oldu.

Albümdeki müzik tekno, newage altyapıların üzerine Türk perküsyonları ve Nez'in Türkçe veya İngilizce söylediği vokalden meydana gelmektedir. Sakın Ha, Raffaella Carra'nın A Far L'amore Comincia Tu şarkısının bir uyarlaması olan ve Türkiye'de eski bir Ajda Pekkan şarkısı olarak bilinen bir şarkıdır. Sözleri Ülkü Aker'e ait olan bu şarkıya Nez, konuşma tarzı ile İngilizce sözler eklemiştir.