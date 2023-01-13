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Haberler Keşfet Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları
Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:54

Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Nez de yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Nez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularına yanıt arıyor. 2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur. İşte Nez hakkında ayrıntılı bilgiler.

Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Nez oldu. 2000'li yıllarda seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısıyla ünlenen Nez'in gerçek adı Nezihe Kalkandır. Peki, Nez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Nez hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

NEZ KİMDİR?

15 Mart 1979 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Nezihe Kalkan veya tanınan adıyla Nez, beş yaşındayken ailesi ile birlikte İngiltere'ye yerleşti.

İlk ve ortaokulu İngiltere'de tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İngiltere'de psikodrama bölümünü kazandı ancak tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

1997'de İstanbul'a yerleşti. 1998-2000 yılları arası Raks müzik şirketi sanatçıları için vokalistlik yaptı. 2001 yılına kadar kadar pek çok reklam müziği seslendirdi; Hürriyet gazetesi'nin hafta sonu eki reklamındaki sesi ile hafızalara kazındı. Ses dergisi tarafından düzenlenen bir şarkı yarışmasında Türk müziği alanında birincilik kazandı.

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Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

Bir gece Işın Karaca'ya, dört ay Serdar Ortaç'a vokal yaptı. 2000 yılında Parkorman'da verdikleri bir konserde Harem adlı müzik grubuna katıldı; bu grupla Çırağan Sarayı'nda bulunan 'Q Jazz Bar' adlı kulüpte konserler verdi. Bir süre sonra Harem'den ayrıldı; darbukayla DJ ritimlerini karıştıran ve sekiz kişiden oluşan Turkish Delight adlı müzik grubunu kurarak solistliğini yaptı.

2002 yılında kendi adını verdiği Nez adlı ilk albümünü çıkaran Nez, Turkish Delight, Sakın Ha ve Her Şey Boş adlı şarkıları ve kalça dansı yaptığı kliple popüler oldu.

Albümdeki müzik tekno, newage altyapıların üzerine Türk perküsyonları ve Nez'in Türkçe veya İngilizce söylediği vokalden meydana gelmektedir. Sakın Ha, Raffaella Carra'nın A Far L'amore Comincia Tu şarkısının bir uyarlaması olan ve Türkiye'de eski bir Ajda Pekkan şarkısı olarak bilinen bir şarkıdır. Sözleri Ülkü Aker'e ait olan bu şarkıya Nez, konuşma tarzı ile İngilizce sözler eklemiştir.

Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

2009'da Sıkı Dostlar adlı komedi dizisinde oynayan Nez, 2006 yılında %100 Nez adlı ikinci albümünü, 2011 yılında Nez Zamanı, 2013 yılında Nez Retro Turca adlı EP albümlerini, 2017'de Senin Annen Olamam Ben ve 2021'de Titanium adlı teklileri çıkardı. 2022 yılında Bruce Lee adlı tekli çalışmasını yayınlamıştır.

Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

SİNGLE (TEKLİ) ÇALIŞMALARI

2004: Gönül Su Bende (Kelepçe) / Uzan Medya Grubu
2008: I See You / Universal Music
2017: Senin Annen Olamam Ben / Pasaj Müzik
2021: Titanium / BNS Music
2022: Bruce Lee / Sony Music

VİDEO KLİPLERİ

2002: Sakın Ha!
2003: Her Şey Boş
2006: Hey DJ
2006: Sevgi Bu Mu Diye
2010: Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper)
2011: Oldu Mu?
2011: Depresif Kukla
2013: You Know I'm No Good
2013: Dönemezsin Sen
2015: Ağlar Mıyız Hala? (feat. 7edi)
2017: Senin Annen Olamam Ben
2021: Titanium

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