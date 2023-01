Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

SİNGLE (TEKLİ) ÇALIŞMALARI

2004: Gönül Su Bende (Kelepçe) / Uzan Medya Grubu

2008: I See You / Universal Music

2017: Senin Annen Olamam Ben / Pasaj Müzik

2021: Titanium / BNS Music

2022: Bruce Lee / Sony Music

VİDEO KLİPLERİ

2002: Sakın Ha!

2003: Her Şey Boş

2006: Hey DJ

2006: Sevgi Bu Mu Diye

2010: Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper)

2011: Oldu Mu?

2011: Depresif Kukla

2013: You Know I'm No Good

2013: Dönemezsin Sen

2015: Ağlar Mıyız Hala? (feat. 7edi)

2017: Senin Annen Olamam Ben

2021: Titanium