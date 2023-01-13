Nez kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve şarkıları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Nez de yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Nez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularına yanıt arıyor. 2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur. İşte Nez hakkında ayrıntılı bilgiler.