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Haberler Keşfet Oğluna "mükemmel gelini" yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor
Giriş Tarihi: 01.05.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 16:59

Oğluna "mükemmel gelini" yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor

Bir kadın, 27 yaşındaki oğluna "mükemmel bir eş olarak yetiştirmeyi" planladığı 11 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı için hapis cezasına çarptırıldı. Yaşananların ayrıntısı ise adeta kan donduruyor! İşte sosyal medyadan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olay ve ayrıntıları...

Oğluna mükemmel gelini yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor

Yang soyadlı kadın, reşit olmayan kızla 13 Şubat 2023'te Guizhou'nun güneybatı eyaletinin Liupanshui Şehrindeki bir köyü ziyaret ederken tanıştı.

Oğluna mükemmel gelini yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor

Kendisinden çok daha büyük olan oğlu için harika bir gelin olacağından emin olarak, kızın anne babasına, Yunnan eyaletinin Qujing Şehrine kendisiyle birlikte gelmesine izin verip vermeyeceklerini sordu.

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Oğluna mükemmel gelini yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor

Kızın babası teklifi reddetti ancak bu, kadının yedek planına devam etmesine neden oldu.

Oğluna mükemmel gelini yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor

Kızını kaçırmak için 27 yaşındaki oğluyla komplo kurdu ve 14 Şubat'ta hedefin evde yalnız kalmasını bekleyip onu kaçırdılar.

Oğluna mükemmel gelini yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor

Yang, 11 yaşındaki kızı kaçırıp Yunnan'daki evine götürdükten sadece altı gün sonra tutuklandı ve oğlu dört gün sonra teslim oldu.

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