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Oğluna "mükemmel gelini" yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor
Giriş Tarihi: 01.05.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
16:59
Oğluna "mükemmel gelini" yetiştirmek için kız çocuğunu böyle kaçırdı! Dehşet veren olay sosyal medyayı salladı: Tepkiler büyüyor
Bir kadın, 27 yaşındaki oğluna "mükemmel bir eş olarak yetiştirmeyi" planladığı 11 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı için hapis cezasına çarptırıldı. Yaşananların ayrıntısı ise adeta kan donduruyor! İşte sosyal medyadan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olay ve ayrıntıları...