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Haberler Keşfet On Numara sonuçları 23 Ocak Pazartesi son dakika açıklanıyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:51

On Numara sonuçları 23 Ocak Pazartesi son dakika açıklanıyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama

Haftada iki kez yapılan On Numara sonuçları sorgulama işlemleri Pazartesi çekilişi için başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişinde sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devreden büyük ikramiyenin 649 bin 600 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 23 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve talihli numaralar.

On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

On numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 23 Ocak tarihli çekiliş için geri sayım sürerken bilet sahipleri, "Milli Piyango ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. MP TV canlı yayın ile takip edilen Pazartesi çekilişi sonuçları bekleniyor. Haftanın iki günü Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar, noter huzurunda ve canlı yayında açıklanıyor. İşte 23 Ocak 2023 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

23 OCAK 2023 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numarayı öğrenmek için:

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On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

On Numara sonuçları açıklanıyor! 23 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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