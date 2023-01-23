Haberler Keşfet On Numara sonuçları 23 Ocak Pazartesi son dakika açıklanıyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama

Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:51

Haftada iki kez yapılan On Numara sonuçları sorgulama işlemleri Pazartesi çekilişi için başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişinde sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devreden büyük ikramiyenin 649 bin 600 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 23 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve talihli numaralar.