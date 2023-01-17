On Numara Sonuçları TIKLA - SORGULA | Milli Piyango İdaresi ile 16 Ocak dünün On Numara sonuçları sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin 280 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olacağı çekilişe Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılanlar yoğun olarak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek On Numara Sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorulara cevap arıyor. On Numara Sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.