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Haberler Keşfet Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 21:13

Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmak için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin de idrak edileceği bu mübarek ayda milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. İslam alemi açısından büyük önem arz eden Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili olarak "Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, yarın mı?" soruları yanıt buldu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için 30 günlük İmsakiye yayınlandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Diyanet takvimi ile Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi 2023.

Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

"Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı, hangi gün?" sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Bereketin ve huzurun hakim olduğu bu mübarek ayda dinen farz kılınan oruç ibadeti yerine getirilecek. İftar sofraları kurulacak, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak, bol bol dua edilecek. Öte yandan 30 günlük imsakiye takvimi de paylaşıldı. Peki, Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Diyanet ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi bilgileri.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi belli oldu!

İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor.

22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.

2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayan oruç 20 Nisan Perşembe günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

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Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER 2023

Ramazan Başlangıcı -23 Mart Perşembe

Kadir gecesi – 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar günü

Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

- Fıtır sadakası (fitre) bu ayın sonuna ve bayramdan önce verilmektedir.

- Bazı hadis kaynaklarında bu ayda umre yapanların hac sevabı alacağı belirtilmiştir.

- Bu ay içerisinde yapılan ibadetler diğer aylara göre daha çok mükâfat verileceği yine hadislerde belirtilmektedir.

- Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinen bu ay içerisinde bolca Kur'an okunmalıdır.

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