Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

"Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı, hangi gün?" sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Bereketin ve huzurun hakim olduğu bu mübarek ayda dinen farz kılınan oruç ibadeti yerine getirilecek. İftar sofraları kurulacak, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak, bol bol dua edilecek. Öte yandan 30 günlük imsakiye takvimi de paylaşıldı. Peki, Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Diyanet ile 2023 Ramazan başlangıcı tarihi bilgileri.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi belli oldu!

İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!