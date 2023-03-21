Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu! 2023 Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, yarın mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmak için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin de idrak edileceği bu mübarek ayda milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. İslam alemi açısından büyük önem arz eden Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili olarak "Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, yarın mı?" soruları yanıt buldu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için 30 günlük İmsakiye yayınlandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Diyanet takvimi ile Ramazan başlangıcı ve bitiş tarihi 2023.