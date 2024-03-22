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Haberler Keşfet Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:29

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesiyle en çok izlenen TV yapımları takip ediliyor. Dizilerin ve programların izlenme oranlarını ortaya koyan liste Total, AB ve ABC+ listelerinde değerlendiriliyor. Dün akşam Aldatmak, Kül Masalı ve Sakla Beni gibi yapımlar yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesiyle takip edilen diziler, filmler, programlar gündemde. Dün izleyicisi ile buluşan yapımlardan hangileri tabloda görülecek medyanın gündeminde. Total ve AB'de ilk üç yapım dikkat çekiyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 21 MART 2024

21 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

14 MART REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Hudutsuz Sevda", 3. sırada "Survivor All Star" yer aldı.

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3. sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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