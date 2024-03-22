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Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
07:29
Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesiyle en çok izlenen TV yapımları takip ediliyor. Dizilerin ve programların izlenme oranlarını ortaya koyan liste Total, AB ve ABC+ listelerinde değerlendiriliyor. Dün akşam Aldatmak, Kül Masalı ve Sakla Beni gibi yapımlar yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?