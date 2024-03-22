Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Mart Perşembe listesiyle takip edilen diziler, filmler, programlar gündemde. Dün izleyicisi ile buluşan yapımlardan hangileri tabloda görülecek medyanın gündeminde. Total ve AB'de ilk üç yapım dikkat çekiyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, detaylar...