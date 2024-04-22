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Haberler Keşfet Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:09

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar listesiyle araştırılıyor. Film, dizi, maç, haber bülteni ve tüm programların izlenme oranları izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Dün akşam Yargı ve Teşkilat gibi diziler yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Nisan 2024 Pazar listeleri Total ve AB için ayrı ayrı takip ediliyor. Yargı ve Teşkilat'ın yanı sıra Survivor da birleşme partisi ile gündemdeydi. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, ilk üç yapım!

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 21 NİSAN 2024

21 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

14 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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