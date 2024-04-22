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Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:09
Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar listesiyle araştırılıyor. Film, dizi, maç, haber bülteni ve tüm programların izlenme oranları izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Dün akşam Yargı ve Teşkilat gibi diziler yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gözler Total, AB ve ABC+ listelerinde. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...