Reyting sonuçları 21 Nisan Pazar sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 21 Nisan 2024 Pazar listeleri Total ve AB için ayrı ayrı takip ediliyor. Yargı ve Teşkilat'ın yanı sıra Survivor da birleşme partisi ile gündemdeydi. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, ilk üç yapım!