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Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
08:14
24 Mart Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat ve ATV ekranlarında ise Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, dün gece zirvenin sahibi olan yapımı ve reyting sıralaması!