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Haberler Keşfet Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 08:14

Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

24 Mart Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat ve ATV ekranlarında ise Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, dün gece zirvenin sahibi olan yapımı ve reyting sıralaması!

Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Televizyon severler dünün reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 24 Mart Pazar akşamı Survivor All Star 2024,Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster seyircisi ile buluştu. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

24 MART 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star 2024 yerini aldı.

İşte 24 Mart reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

24 MART REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz eklenecektir.

Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (17 MART 2024)

17 Mart 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı dizisi yer aldı.

AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada da Teşkilat yer aldı.

Reyting sonuçları 24 Mart 2024: Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Yargı, Teşkilat reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG NEDİR?
Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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