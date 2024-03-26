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Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
07:06
Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi gündemde. Her gün sabah saatlerinde açıklanan sonuçlarla birlikte izlenme oranları takip ediliyor. Dün akşam Ömer, Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken Yaban Çiçekleri 1. bölümü izleyicisi ile buluştu. Total, AB ve ABC+ listeleri takip ediliyor. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...