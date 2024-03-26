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Haberler Keşfet Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:06

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi gündemde. Her gün sabah saatlerinde açıklanan sonuçlarla birlikte izlenme oranları takip ediliyor. Dün akşam Ömer, Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken Yaban Çiçekleri 1. bölümü izleyicisi ile buluştu. Total, AB ve ABC+ listeleri takip ediliyor. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesiyle dün ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar ve tüm programlar listede yerini alıyor. Bu noktada Total ve AB listelerinde ilk üç yapım takip ediliyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 25 MART 2024

25 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

18 MART REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kızıl Goncalar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Mart Pazartesi listesi | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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