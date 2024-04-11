Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: "Her taşı yaşayan tarih..."

NUSAYBİN

Nusaybin, MÖ 9000'den beri yerleşim yeri olan bir şehirdir. Tarih boyunca Asur, Pers, Roma ve Bizans gibi birçok imparatorluk tarafından yönetilmiştir. Üstelik Sümerliler için önemli bir kent olan Nusaybin, Akad-Sümer imparatorluğunun yanı sıra Selefkoslar, Artuklular ve Selçuklular gibi büyük imparatorlukların bölgede hakimiyet kurduğu bir şehirdi. 1516 yılından itibaren ise Osmanlı hakimiyetine girdi.