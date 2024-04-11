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Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: "Her taşı yaşayan tarih..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
17:30
Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: "Her taşı yaşayan tarih..."
Dünyanın hala yaşanılan en eski kentlerinden bazıları Türkiye'de yer alıyor. Binlerce yıllık tarihiyle bu şehirler, Anadolu'nun zenginliğini tekrar tekrar gözler önüne seren adeta bir hazine gibi. Peki ülke sınırlarında bulunan en eski kentler hangileri? İşte cevabı...