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Haberler Keşfet Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: "Her taşı yaşayan tarih..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 17:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 17:30

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: "Her taşı yaşayan tarih..."

Dünyanın hala yaşanılan en eski kentlerinden bazıları Türkiye'de yer alıyor. Binlerce yıllık tarihiyle bu şehirler, Anadolu'nun zenginliğini tekrar tekrar gözler önüne seren adeta bir hazine gibi. Peki ülke sınırlarında bulunan en eski kentler hangileri? İşte cevabı...

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: Her taşı yaşayan tarih...

MARDİN

Mardin, MÖ 9000'den beri yerleşim yeri olan bir şehirdir. Tarih boyunca Asur, Pers, Roma ve Bizans gibi birçok imparatorluk tarafından yönetilmiştir. 1085 yılından itibaren Selçuklu hakimiyetine giren kent, 1103 yılında da Artuklu Beyliği'nin merkezi oldu. 1517 yılından itibaren

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: Her taşı yaşayan tarih...

Mardin, Mezopotamya Ovası'na bakan bir tepede yer alır ve tarihi taş evleri ve dar sokakları ile tanınır.

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Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: Her taşı yaşayan tarih...

NUSAYBİN

Nusaybin, MÖ 9000'den beri yerleşim yeri olan bir şehirdir. Tarih boyunca Asur, Pers, Roma ve Bizans gibi birçok imparatorluk tarafından yönetilmiştir. Üstelik Sümerliler için önemli bir kent olan Nusaybin, Akad-Sümer imparatorluğunun yanı sıra Selefkoslar, Artuklular ve Selçuklular gibi büyük imparatorlukların bölgede hakimiyet kurduğu bir şehirdi. 1516 yılından itibaren ise Osmanlı hakimiyetine girdi.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: Her taşı yaşayan tarih...

Nusaybin, Türkiye'nin Suriye sınırında yer alır ve tarihi kalesi ve Ulu Camii ile tanınır.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en eskilerinden! Bu şehir tam 11 bin yıllık: Her taşı yaşayan tarih...

DÜLÜK

Dülük, MÖ 5000'den beri yerleşim yeri olan bir höyüktür. Gaziantep'in kuzeyinde yer alır ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Dülük'te yapılan kazılarda Neolitik Çağ'dan kalma birçok eser bulunmuştur. 1997-1998 yıllarında ortaya çıkarılan antik kent, büyük önem taşır.

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