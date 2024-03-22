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Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuç takip ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:43
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuç takip ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İŞKUR 8 bin işçi alımı canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilecek Sonuç tarihi değiştirilmişti ve yeni tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Birbirinden farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere işçi alım başvurularını gerçekleştirdi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde araştırmalarına başladılar. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte İŞKUR kura sonuçları takip ekranı