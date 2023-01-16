TOKİ Sakarya kura çekilişi 16-17 Ocak tarihleri arasında yapılan kura çekilişi sonucunda belli oluyor. Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerindeki hak sahipleri bugünkü canlı kura çekilişinde belirlenirken başvuru yapanlar kazanıp kazanmadığını merak ederek "TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;