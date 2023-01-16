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Haberler Keşfet Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 23:29

Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 16 Ocak etabı tamamlandı. 17 Ocak tarihinde Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için yapılacak kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip etmek Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama yapmak isteyenler TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bilgilerine erişmek isteyerek "TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı detayları ve tüm bilgiler.

Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ Sakarya kura çekilişi 16-17 Ocak tarihleri arasında yapılan kura çekilişi sonucunda belli oluyor. Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerindeki hak sahipleri bugünkü canlı kura çekilişinde belirlenirken başvuru yapanlar kazanıp kazanmadığını merak ederek "TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

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Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

  • Sakarya TOKİ 2 bin 750 konut hak sahibi belirme kurası Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 günleri yapılacak.
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Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Sakarya TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

ARİFİYE – 17 Ocak – Saat: 10:00

FERİZLİ – 17 Ocak – Saat: 10:00

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HENDEK – 17 Ocak - Saat: 10:00

KOCAALİ – 17 Ocak - Saat: 10:00

TARAKLI – 17 Ocak - Saat: 10:00

Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Sakarya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

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