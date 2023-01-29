Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında her hafta 2 gün yapılan çekilişin ardından şanslı numaralarla belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek detayları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. 29 Ocak Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı detayları.