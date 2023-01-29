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Haberler Keşfet Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 29.01.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 20:22

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında her hafta 2 gün yapılan çekilişin ardından şanslı numaralarla belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek detayları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. 29 Ocak Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı detayları.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar MPİ aracılığıyla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (29 OCAK)

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaraları şöyle;

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Ocak Şans Topu sonuçları

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SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli piyango Online ile 29 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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