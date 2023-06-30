SATILIK KOCA İLANI: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! Sebebini duyunca gülmeden edemeyeceksiniz!

İŞTE SEBEBİ…

Kocası Jack, Linda'yı okul tatillerinde iki çocuğuyla yalnız bırakarak iki günlük bir balığa çıktığı için bir web sitesinde şaka olsun diye açık artırmaya çıkarıldı.

Linda intikam olarak da 37 yaşındaki kocasını komik, bilgilendirici ve gerçekçi bir anlatımla satışa çıkardı. Onu "Kullanılmış", "Terbiyeli" olarak tanımladı.