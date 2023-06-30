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SATILIK KOCA İLANI: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! Sebebini duyunca gülmeden edemeyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
13:39
SATILIK KOCA İLANI: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! Sebebini duyunca gülmeden edemeyeceksiniz!
Yeni Zelanda'da yaşayan İrlandalı bir kadın, bir müzayede sitesinde yaptığı oldukça tuhaf bir ilanla dünya gündemine oturdu. İki çocuk annesi Linda McAlister, açık artırma sitesinde kocası John McAlister'ı satışa çıkardı! İşte, nedeni…