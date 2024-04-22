SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa’da deprem nerede oldu?

Bursa deprem merkezi, büyüklüğü gece saatlerinde arama motorlarında araştırıldı. 22 Nisan tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri bilgileri ilgilileri ile buluşturuyor. Zaman zaman İstanbul'da da hissedilen Bursa merkezli depremler gündemde. Peki; 22 Nisan Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?