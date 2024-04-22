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SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa'da deprem nerede oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
08:55
Bursa deprem haberş son dakika paylaşımları arasında yerini aldı. Gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemine odaklandı. Geçtiğimiz aylarda da Gemlik merkezli depremler şehrin sakinlerini korkutmuştu. Son sarsıntının merkez üssü, şiddeti ve derinliği takip ediliyor. Peki; 22 Nisan Bursa'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, tüm bilgiler...