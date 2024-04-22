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Haberler Keşfet SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa'da deprem nerede oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:55

SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa'da deprem nerede oldu?

Bursa deprem haberş son dakika paylaşımları arasında yerini aldı. Gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemine odaklandı. Geçtiğimiz aylarda da Gemlik merkezli depremler şehrin sakinlerini korkutmuştu. Son sarsıntının merkez üssü, şiddeti ve derinliği takip ediliyor. Peki; 22 Nisan Bursa'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, tüm bilgiler...

SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa’da deprem nerede oldu?

Bursa deprem merkezi, büyüklüğü gece saatlerinde arama motorlarında araştırıldı. 22 Nisan tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri bilgileri ilgilileri ile buluşturuyor. Zaman zaman İstanbul'da da hissedilen Bursa merkezli depremler gündemde. Peki; 22 Nisan Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa’da deprem nerede oldu?

BURSA DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 22 Nisan saat 03.57'de meydana gelen sarsıntı 3.4 şiddetinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Gemlik Bursa olarak belirlendi.

Depremin derinliği 4.3 km olarak ölçüldü. İşte, detaylar;

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SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa’da deprem nerede oldu?

#DEPREM

GEMLIK (BURSA)

22.04.2024, 03:57:19 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 4.3 km

SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa’da deprem nerede oldu?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre son depremler takip ediliyor:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 22 Nisan Bursa’da deprem nerede oldu?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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