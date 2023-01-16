Son dakika İzmir’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika İzmir deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika İzmir depreminin tüm detayları...