Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Son dakika İzmir'de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.01.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 23:51

Son dakika İzmir'de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika İzmir deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika İzmir depreminin tüm detayları...

Son dakika İzmir’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir Buca'da saat 23:34'te 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA – İZMİR'DE 3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

İşte son dakika İzmir deprem olayına ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

Son dakika İzmir’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika İzmir’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Son dakika İzmir’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN KONUMU

SON DAKİKA