Son dakika İzmir’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir Buca'da saat 23:34'te 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA – İZMİR'DE 3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

İşte son dakika İzmir deprem olayına ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;