Gelen son dakika haberine göre; İran merkezli bir deprem meydana geldi. Van ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı Doğu Anadolu bölgesinde büyük tedirginlik yarattı. Yaşanan sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu. İşte Van, Iğdır ve çevre illerde hissedilen son dakika İran depremi ve 28 Ocak AFAD veKandilli son deprem listesi...