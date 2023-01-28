Van ve Iğdır deprem ile sallandı! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Hoy kentinde bir deprem meydana geldi. 6,49 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı büyük bir bölgede tüm şiddetiyle hissedilirken vatandaşlar depreme dair detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise "Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?" soruları gündemdeki yerini aldı. Detaylar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. İşte Iğdır, Van ve çeşitli illerde hissedilen son dakika İran depremi ile ilgili tüm detaylar.