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Haberler Keşfet SON DAKİKA: İran'da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 28.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 22:10

SON DAKİKA: İran'da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi

Gelen son dakika haberine göre; İran merkezli bir deprem meydana geldi. Van ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı Doğu Anadolu bölgesinde büyük tedirginlik yarattı. Yaşanan sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu. İşte Van, Iğdır ve çevre illerde hissedilen son dakika İran depremi ve 28 Ocak AFAD veKandilli son deprem listesi...

SON DAKİKA: İran’da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi

Van ve Iğdır deprem ile sallandı! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Hoy kentinde bir deprem meydana geldi. 6,49 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı büyük bir bölgede tüm şiddetiyle hissedilirken vatandaşlar depreme dair detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise "Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?" soruları gündemdeki yerini aldı. Detaylar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. İşte Iğdır, Van ve çeşitli illerde hissedilen son dakika İran depremi ile ilgili tüm detaylar.

SON DAKİKA: İran’da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi

İRAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Son dakika haberine göre; AFAD, İran'ın Hoy kentinde saat 21.14'te 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Van ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: İran’da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem, başta Van olmak üzere Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Türkiye'de ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

SON DAKİKA: İran’da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İran’da şiddetli deprem! Van ve Iğdır deprem ile sallandı! - Son Depremler Listesi

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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