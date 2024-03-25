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YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:55
YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu. Yargıtayın 348 üyesi sandığa giderek oylarını kullandı. Akarca'nın da aralarında olduğu 5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimi sona erdi. Peki, Yeni Yargıtay Başkanı kim olacak, ne zaman belli olacak? İşte, sürece dair detaylar…