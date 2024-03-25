YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Başkanlığı seçimi sona erdi. Akarca'nın da aralarında olduğu 5 adaylı seçimde 348 Yargıtay üyesi sandığa giderek oy kullandı. Başkan seçilebilmek için adayların, salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek. Peki, Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte, detaylar…