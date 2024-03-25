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Haberler Keşfet YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:55

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu. Yargıtayın 348 üyesi sandığa giderek oylarını kullandı. Akarca'nın da aralarında olduğu 5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimi sona erdi. Peki, Yeni Yargıtay Başkanı kim olacak, ne zaman belli olacak? İşte, sürece dair detaylar…

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Başkanlığı seçimi sona erdi. Akarca'nın da aralarında olduğu 5 adaylı seçimde 348 Yargıtay üyesi sandığa giderek oy kullandı. Başkan seçilebilmek için adayların, salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek. Peki, Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte, detaylar…

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONA ERDİ!

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Ancak Yargıtay Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı.

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YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI: İlk tur tamamlandı! Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu, belli oldu mu?

YARGITAY BAŞKANI ADAYLARI

Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Başkanı Akarca ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.

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