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Haberler Keşfet SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 22:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 22:21

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto 26 Mart 2024 Salı sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte 26 Mart 2024 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

26 MART 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı çekilişi için sorgulamalar başladı.

26 Mart 2024 Salı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıdı.

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 26 Mart 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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