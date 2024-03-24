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Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (24 Mart)
Giriş Tarihi: 24.03.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 22:11

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (24 Mart)

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri haftanın üç günü çekilişi yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. 24 Mart Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz...

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

Süper Loto çekilişi bu akşam MP TV canlı yayını ile noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiye hayali ile biletlerini alan şans oyunu severler, heyecanla çekiliş saatini bekliyordu. Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar belli oldu.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

24 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirildi.

İşte kazandıran numaralar

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kazandıran numaralar: 53 - 27 - 2 - 38 - 17 - 59.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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