Haberler
Keşfet
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor
Giriş Tarihi: 23.03.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
22:19
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor
Survivor 2024 All Star 66. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada yarışmacıların kıran kırana geçen mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım merak edildi. Kritik gecede kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gidecek. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, haftanın 1. eleme adayı ve detaylar.