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Haberler Keşfet SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor
Giriş Tarihi: 23.03.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 22:19

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor

Survivor 2024 All Star 66. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada yarışmacıların kıran kırana geçen mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım merak edildi. Kritik gecede kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gidecek. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, haftanın 1. eleme adayı ve detaylar.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor

Survivor All Star'da 1. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor. Haftanın ilk eleme adayı bu akşam seçilecek. Sevilen yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı gecede kaybeden takım eleme potasına bir isim sokacak. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor'da ilk eleme adayı...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor

23 MART 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da 1. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor.

Haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor
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