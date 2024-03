SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı Haftanın ilk gitme adayı açıklanıyor

Survivor All Star'da 1. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor. Haftanın ilk eleme adayı bu akşam seçilecek. Sevilen yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı gecede kaybeden takım eleme potasına bir isim sokacak. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor'da ilk eleme adayı...