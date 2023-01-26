Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor'dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 18:01

SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor'dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler mücadelesi son hız devam ediyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan yarışmada hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda kaybeden takımlardaki Survivor 2023 eleme adayları Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre adaya veda etti. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde Survivor'da elenen, adaya veda eden isimle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap arıyor. TV8 25 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor 2023 elenen isim ve son dakika detaylar.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor’dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor elenen isim, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak kritik eleme konseyi sonrasında belirlendi. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor eleme adayı seçilerek yokluk adasını tadan Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi adaya veda eden 2. isim oldu. TV8'de yayınlanan yarışmada 25 Ocak SMS oyu sıralaması ile 2023 Survivor elenen isim kim merak edenler "son dakika survivor kim elendi, kim gitti?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | 25 OCAK 2023

Survivor'da elenen isim ve kritik eleme konseyi öncesi yapılan ödül oyunu mücadelesi kazananı ile ilgili son dakika bilgiler şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor’dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında uzun yıllar TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde eleme potasında yer alan Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi noter onaylı SMS oyu sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden isim oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor’dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarına moral olması amacıyla ödül oyunu mücadelesi verildi. Her iki takımın yarışmacıları da kıran kırana mücadele vererek ödülün sahibi olmak için ter döktü.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor’dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti ev sahiplerinde oynanan ödül oyununda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan takımlardan zorlu deniz parkurunda en başarılı performansı gösteren ödülün sahibi oldu. Kadınlar etabı ve erkekler etabında her iki takım da birer kez galip gelince, yarışmacılar 3. ve son oyun için tekrar parkura çıktı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | 25 Ocak bu hafta Survivor’dan kim elendi, TV8 SMS oyu ile adaya veda eden isim kim oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Kritik eleme konseyi öncesinde yapılan ödül oyunu sonrasında kazanan ünlüler takımı oldu.

SON DAKİKA