Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler mücadelesi son hız devam ediyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan yarışmada hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda kaybeden takımlardaki Survivor 2023 eleme adayları Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre adaya veda etti. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde Survivor'da elenen, adaya veda eden isimle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap arıyor. TV8 25 Ocak SMS oyu sıralaması ile Survivor 2023 elenen isim ve son dakika detaylar.