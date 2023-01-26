Survivor elenen isim, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak kritik eleme konseyi sonrasında belirlendi. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor eleme adayı seçilerek yokluk adasını tadan Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi adaya veda eden 2. isim oldu. TV8'de yayınlanan yarışmada 25 Ocak SMS oyu sıralaması ile 2023 Survivor elenen isim kim merak edenler "son dakika survivor kim elendi, kim gitti?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | 25 OCAK 2023

Survivor'da elenen isim ve kritik eleme konseyi öncesi yapılan ödül oyunu mücadelesi kazananı ile ilgili son dakika bilgiler şöyle;