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Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti
Giriş Tarihi: 13.04.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
15:16
Survivor 2024 All Star'da kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Dün akşam yaşanan eleme oyununun ardından yayınlanan fragmanda Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden'in kafa kafaya gelerek kavga ettikleri görülüyor. Yayınlanan görüntülerin hemen ardından izleyiciler, 'Survivor Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu, Yunus Emre diskalifiye olacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Survivor Yunus Emre ve Ogeday kavgası detayları