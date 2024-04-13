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Giriş Tarihi: 13.04.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 15:16

Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

Survivor 2024 All Star'da kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Dün akşam yaşanan eleme oyununun ardından yayınlanan fragmanda Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden'in kafa kafaya gelerek kavga ettikleri görülüyor. Yayınlanan görüntülerin hemen ardından izleyiciler, 'Survivor Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu, Yunus Emre diskalifiye olacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Survivor Yunus Emre ve Ogeday kavgası detayları

Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

Survivor Yunus Emre Özden ve Ogeday Girişken kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre ile Ogeday arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı. Bu görüntülerin ardından izleyiciler, 'Survivor Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi oldu, diskalifiye olacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte kavganın ayrıntıları

Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

Survivor All Star 85. Bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Yarışma esnasında Mavi takımda yer alan Ogeday ile kırmızı takımdan Yunus Emre arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı.

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Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

İkiliye takım arkadaşları engel olmaya çalışsa da başarılı olamazken, Ogeday ve Yunus Emre fiziksel temasın da olduğu kavga ediyorlar. Program görüntüleri şiddet içerdiği için sansürleyerek yayınladı.

Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

Survivor All Star yarışmacıları Yunus Emre ve Ogeday arasındaki tartışma büyüdü. Bu noktada iki yarışmacının akıbeti 13 Nisan Cumartesi (bu akşam) ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

Bu durumda acil durum konseyinin toplanması bekleniyor.

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