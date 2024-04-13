Survivor Ogeday diskalifiye mi oldu? Survivor Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden yumruk yumruğa kavga etti

Survivor Yunus Emre Özden ve Ogeday Girişken kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre ile Ogeday arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı. Bu görüntülerin ardından izleyiciler, 'Survivor Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi oldu, diskalifiye olacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte kavganın ayrıntıları