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Tarihçiler "lanetli mezar" diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:38
Tarihçiler "lanetli mezar" diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...
1922 yılında açılan bir mezar, dünya tarihine hem tarihi bir keşif hem de "lanet" olarak geçti. Sebebi ise; oldukça ilginç: Bu mezarın 20 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor. Nasıl mı? İşte hala gizemleri çözülememiş olan bu mezar ve detayları…