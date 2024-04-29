Haberler Keşfet Tarihçiler "lanetli mezar" diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:38

Tarihçiler "lanetli mezar" diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

1922 yılında açılan bir mezar, dünya tarihine hem tarihi bir keşif hem de "lanet" olarak geçti. Sebebi ise; oldukça ilginç: Bu mezarın 20 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor. Nasıl mı? İşte hala gizemleri çözülememiş olan bu mezar ve detayları…