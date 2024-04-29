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Haberler Keşfet Tarihçiler "lanetli mezar" diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:38

Tarihçiler "lanetli mezar" diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

1922 yılında açılan bir mezar, dünya tarihine hem tarihi bir keşif hem de "lanet" olarak geçti. Sebebi ise; oldukça ilginç: Bu mezarın 20 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor. Nasıl mı? İşte hala gizemleri çözülememiş olan bu mezar ve detayları…

Tarihçiler lanetli mezar diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

Firavun Tutankhamun, Eski Mısır'ın en bilinen firavunlarından biri. Mezarı bulunduğunda, açılmasının ardından beklenmeyen etkiler ortaya çıktı. Mezardan çıkan bir Eski Mısır metni, mumyalanmış kalıntıları rahatsız eden herkesi 'hiçbir doktorun teşhis edemeyeceği bir hastalık nedeniyle ölümle' tehdit ediyordu.

Tarihçiler lanetli mezar diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

Mezarı açan Howard Carter ve ekibinden 20 kişi, bu mezarı açtıktan sonra hayatını kaybetti. Onlarca yıl boyunca bunun "mezarından lanetinden" kaynaklandığı söylendi. Fakat son dönemlerde, Bilim İnsanı Ross Fellowes, ölümlerin arkasında biyolojik bir neden olduğunu öne sürdü.

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Tarihçiler lanetli mezar diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

Çalışma, bunun nedeninin, uranyum içeren doğal elementlerden ve kapalı kasanın içine kasıtlı olarak yerleştirilen zehirli atıklardan kaynaklanan radyasyon zehirlenmesi olduğunu belirledi.

Tarihçiler lanetli mezar diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

Maddelere maruz kalmak, 100 yıldan fazla bir süre önce Tutakhamun'un mezarına giren ilk kişi olan arkeolog Howard Carter'ın kanserden hayatının kaybetmesine neden olduğu düşünülüyor.

Tarihçiler lanetli mezar diyor! Bu mezarı açan 20 kişi birden öldü: Meğer ardındaki gizem...

Teori, mezarın bazı Eski Mısırbilimciler tarafından öne sürülen doğaüstü bir şekilde değil, kasıtlı, biyolojik bir şekilde olsa da gerçekten 'lanetli' olduğunu etkili bir şekilde kanıtlıyor.

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